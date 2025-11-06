Men’s Basketball Postgame Press Conference – Rider

Home/Rutgers BasketballRutgers BasketballMen’s Basketball Postgame Press Conference – RiderDiana BeasleyUpdated Nov 6, 2025 9:27 AM ESTPhoto by Michael Reaves/Getty ImagesShare this storyShare this storyRutgersDiana BeasleyEditorRelated StoriesRutgers BasketballRutgers Basketball Adds Two European Pro Players as Freshmen for 2025-26 SeasonDiana BeasleyRutgers BasketballRutgers Posts Complete Basketball Schedule for 2025-26 SeasonDiana BeasleyRutgers BasketballRutgers’ Ace Bailey Declares for NBA DraftMichael Cohen